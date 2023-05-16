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У продолжения «Медведя» появился первый трейлер

Максим Саблин
Сегодня в 09:39

Американский телеканал FX показал трейлер второго сезона сериала «Медведь». Новые 10 серий проекта появятся на Hulu 22 июня.

В продолжении сериала Карми и Сидни собираются открыть второй ресторан. Новое заведение должно открыться всего за 6 месяцев, за это время им нужно найти средства, сделать ремонт, набрать новый персонал, переучить прежних коллег и подготовить новое меню — звенящая с первых секунд ролика пожарная тревога сообщает нам, что менее стрессовым второй сезон точно не станет.

К своим ролям вернутся Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Эбби Эллиотт и Оливер Платт (Oliver Platt). Из прошлых новостей мы знаем о камео Боба Оденкирка.

Первый сезон ресторанного драмеди остается одним из самых высокооцененных сериалов на Rotten Tomatoes с рейтингом в 100%. А Джереми Аллен Уайт за роль Карми Берзатто получил «Золотой глобус»

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Джереми УайтОливер Платт
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