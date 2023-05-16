У продолжения «Медведя» появился первый трейлер

В продолжении сериала Карми и Сидни собираются открыть второй ресторан. Новое заведение должно открыться всего за 6 месяцев, за это время им нужно найти средства, сделать ремонт, набрать новый персонал, переучить прежних коллег и подготовить новое меню — звенящая с первых секунд ролика пожарная тревога сообщает нам, что менее стрессовым второй сезон точно не станет.