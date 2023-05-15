В Великобритании 99-летняя женщина выступила ассистенткой метателя ножей в цирке

В Великобритании 99-летняя Энни Дуплок исполнила давнюю мечту, выступив в цирке в качестве ассистентки метателя ножей. Об этом сообщил Би-би-си.
Женщина приняла участие в шоу Zippo Circus в Ковентри за три месяца до 100-летнего юбилея. После представления Дуплок призналась, что «действительно насладилась» выступлением и хотела бы его повторить.
На цирковой арене Энни появилась с «ходунками», на которые она опиралась во время ходьбы. Она дошла до своего места у доски, после чего артист цирка отправил в ее сторону серию ножей. Дуплок во время перформанса не пострадала.
Энни допустили до выступления после того, как она убедила дочь попросить об этом своего бывшего начальника — основателя цирка Мартина Бертона. Тот не смог отказать женщине, которую знал более 30 лет.
«Энни работала у меня 30 лет назад, расклеивала плакаты. Тогда ей было 70 лет, а в августе этого года ей исполнится 100 лет», — пояснил Бертон.