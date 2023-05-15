В мессенджере WhatsApp* появилась возможность ставить пароли на чаты

«После того как вы закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях», — пояснили в компании.