В мессенджере WhatsApp* появилась возможность ставить пароли на чаты

В мессенджере WhatsApp* появилась возможность усилить защиту своих личных переписок. Теперь функционал приложения позволяет переместить чаты в отдельную папку, открыть которую можно только с помощью пароля.
«После того как вы закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях», — пояснили в компании.
По мнению разработчиков, новая функция позволит сохранить конфиденциальность переписок «в ситуациях, когда вы по какой‑то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку».
В ближайшие месяцы команда WhatsApp* также откроет новые возможности для защиты конфиденциальности. Беседы можно будет скрыть под паролем на связанных устройствах, а для их открытия создать уникальный пароль, отличный от пароля телефона.
*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.