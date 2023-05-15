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В мессенджере WhatsApp* появилась возможность ставить пароли на чаты

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:21

В мессенджере WhatsApp* появилась возможность усилить защиту своих личных переписок. Теперь функционал приложения позволяет переместить чаты в отдельную папку, открыть которую можно только с помощью пароля.

«После того как вы закроете чат, он будет перемещён с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях», — пояснили в компании.

По мнению разработчиков, новая функция позволит сохранить конфиденциальность переписок «в ситуациях, когда вы по какой‑то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку».

В ближайшие месяцы команда WhatsApp* также откроет новые возможности для защиты конфиденциальности. Беседы можно будет скрыть под паролем на связанных устройствах, а для их открытия создать уникальный пароль, отличный от пароля телефона.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

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