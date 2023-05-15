Рамзан Кадыров заявил, что украинские спецслужбы вернули ему украденного коня за выкуп

«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как‑то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — заявил Кадыров.