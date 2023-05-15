Рамзан Кадыров заявил, что украинские спецслужбы вернули ему украденного коня за выкуп

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смог вернуть попавшего под санкции, а затем украденного жеребца Зазу с помощью украинских спецслужб и выкупа в 18 тыс. долларов. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.
Кадыров сообщил, что конь находится «на пути домой». Лошадь, по словам чеченского лидера, предложили ему вернуть в начале года «представители украинских спецслужб» за сумму, которую сам Кадыров оценивает как «сущие копейки».
«Они знали про мою привязанность к скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как‑то официально, со снятием с него санкций и тому подобным. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими», — заявил Кадыров.
Таким образом политик объяснил пропажу скакуна, которая произошла в Чехии в начале марта. Арестованный в рамках санкций конь находился в одной из конюшен Чехии с 2014 года, а затем загадочным образом исчез.
Чешских правоохранители отмечали, что коня, вероятно, увел неизвестный злоумышленник. «Всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть», — напомнил о случившемся сам Кадыров.
Политик добавил, что реальная стоимость Зазу существенно превышает 18 тыс. долларов. Весной Кадыров заявлял, что породистый конь стоит не менее 10 млн долларов.
Глава Чечни, по данным «Российской газеты», приобрел лошадь в 2011 году в Дубае. В 2014 году имущество Кадырова арестовали. В 2017 году на территории Чехии находились два скаковых и два племенных жеребца, принадлежащих Кадырову. Их общую стоимость оценивали в 6 млн долларов.