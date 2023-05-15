В Дубае появится новый остров. На нем разместят медицинскую инфраструктуру

В центре острова разместят небоскреб площадью в 1 млн квадратных метров, разделенный на две части. В одной будут проводить образовательные мероприятия, в другой расположат выставочный зал, исследовательский и научный отдел, технопарк, библиотеку и экспозицию цифровых достижений.