Реклама
Новости

В Дубае появится новый остров. На нем разместят медицинскую инфраструктуру

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:11

В Дубае появится футуристический медицинский оазис. Его проект разработала студия Kalbod. Оазис будет представлять собой плавучий комплекс, на территории которого будут размещены клиники и больницы, сообщил Designboom.

Проект острова в виде полумесяца сочетает передовые технологии и принципы устойчивого дизайна, а также, по словам создателей, учитывает уникальные географические и социальные условия региона.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

Комплекс, согласно замыслу архитекторов, будет разделен на пять уровней. В его концепции можно заметить элементы исламского геометрического дизайна. Остров будет оснащен собственной подводной транспортной системой.

Помимо непосредственно медицинских объектов, на острове появятся озелененные резиденции для пациентов, а также образовательные и исследовательские центры. Между ними будут курсировать электромобили и монорельсовые поезда.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

В центре острова разместят небоскреб площадью в 1 млн квадратных метров, разделенный на две части. В одной будут проводить образовательные мероприятия, в другой расположат выставочный зал, исследовательский и научный отдел, технопарк, библиотеку и экспозицию цифровых достижений.

В состав комплекса войдут 14 башен с медицинской инфраструктурой и 24 отеля. На крышах всех строений обустроят зеленые террасы. Они, как надеются авторы проекта, будут улучшать качество воздуха в городе.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»