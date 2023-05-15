В Дубае появится новый остров. На нем разместят медицинскую инфраструктуру

В Дубае появится футуристический медицинский оазис. Его проект разработала студия Kalbod. Оазис будет представлять собой плавучий комплекс, на территории которого будут размещены клиники и больницы, сообщил Designboom.
Проект острова в виде полумесяца сочетает передовые технологии и принципы устойчивого дизайна, а также, по словам создателей, учитывает уникальные географические и социальные условия региона.
Комплекс, согласно замыслу архитекторов, будет разделен на пять уровней. В его концепции можно заметить элементы исламского геометрического дизайна. Остров будет оснащен собственной подводной транспортной системой.
Помимо непосредственно медицинских объектов, на острове появятся озелененные резиденции для пациентов, а также образовательные и исследовательские центры. Между ними будут курсировать электромобили и монорельсовые поезда.
В центре острова разместят небоскреб площадью в 1 млн квадратных метров, разделенный на две части. В одной будут проводить образовательные мероприятия, в другой расположат выставочный зал, исследовательский и научный отдел, технопарк, библиотеку и экспозицию цифровых достижений.
В состав комплекса войдут 14 башен с медицинской инфраструктурой и 24 отеля. На крышах всех строений обустроят зеленые террасы. Они, как надеются авторы проекта, будут улучшать качество воздуха в городе.