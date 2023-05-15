Peacock показал трейлер комедийного триллера «Основано на реальной истории» с Кейли Куоко

На ютуб-канале стримингового сервиса Peacock опубликовали трейлер комедийного триллера «Основано на реальной истории», главные роли в котором исполнили Кейли Куоко («Бортпроводница»), Крис Мессина («Торт») и Том Бейтман («13 жизней»).
Сериал расскажет о риэлторе, бывшей звезде тенниса и сантехнике, которые запускают собственный подкаст после того, как узнают, что знакомы с серийным убийцей по прозвищу Вестсайдский потрошитель.
Шоу, как надеются герои, поможет им решить финансовые проблемы. Персонажи Куоко и Мессины — женатая пара, которая ожидает ребенка. После потери работы мужем все надежды супругов оказываются связаны с подкастом.
Сериал будет состоять из восьми эпизодов, которые выйдут 8 июня. В них появятся Присцилла Куинтана, Лиана Либерато, Наталия Дайер, Алекс Аломар Акпобом, Аиша Альфа, Аннабелль Декстер-Джонс и Ли Джун Ли.