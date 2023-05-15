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Peacock показал трейлер комедийного триллера «Основано на реальной истории» с Кейли Куоко

Юлия Онодэра
Вчера в 22:38

На ютуб-канале стримингового сервиса Peacock опубликовали трейлер комедийного триллера «Основано на реальной истории», главные роли в котором исполнили Кейли Куоко («Бортпроводница»), Крис Мессина («Торт») и Том Бейтман («13 жизней»).

Сериал расскажет о риэлторе, бывшей звезде тенниса и сантехнике, которые запускают собственный подкаст после того, как узнают, что знакомы с серийным убийцей по прозвищу Вестсайдский потрошитель.

Шоу, как надеются герои, поможет им решить финансовые проблемы. Персонажи Куоко и Мессины — женатая пара, которая ожидает ребенка. После потери работы мужем все надежды супругов оказываются связаны с подкастом.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, которые выйдут 8 июня. В них появятся Присцилла Куинтана, Лиана Либерато, Наталия Дайер, Алекс Аломар Акпобом, Аиша Альфа, Аннабелль Декстер-Джонс и Ли Джун Ли.

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Кейли КуокоКрис МессинаТом БейтманЛиана ЛибератоНаталия ДайерАиша Альфа
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