Реклама
Новости

В московском метро пассажир донес на сотрудницу детского хосписа за антивоенные значки на ее рюкзаке

Семён Гудошников
Сегодня в 21:26

43-летний житель Бибирево пожаловался в полицию на антивоенные значки у пассажирки, которую увидел в московском метро. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

У девушки на красном рюкзаке москвич разглядел два значка — «Нет войне» и флаг Украины. Полиции он рассказал, что пассажирка вышла на станции «Савеловская». На этой же станции, по ориентировкам мужчины, пассажирку через несколько часов задержали.

Ей оказалась 40-летняя медсестра детского хосписа «Дом с маяком» Камилла М. Она историк по образованию, но прошла курсы по уходу за больными и с 2014 года работает в хосписе — помогает больным детям и семьям. На волонтерку составили протокол о дискредитации армии.

9 мая в Москве были задержаны сразу несколько человек из‑за сине-желтой одежды. На уборщика психоневрологического интерната пожаловались постояльцы заведения из‑за его сине-желтой куртки, другой москвич был арестован на Большой Дмитровке за сине-желтые штаны. Обоим выписали протоколы о дискредитации ВС РФ.

За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»