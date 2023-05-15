В московском метро пассажир донес на сотрудницу детского хосписа за антивоенные значки на ее рюкзаке

43-летний житель Бибирево пожаловался в полицию на антивоенные значки у пассажирки, которую увидел в московском метро. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
У девушки на красном рюкзаке москвич разглядел два значка — «Нет войне» и флаг Украины. Полиции он рассказал, что пассажирка вышла на станции «Савеловская». На этой же станции, по ориентировкам мужчины, пассажирку через несколько часов задержали.
Ей оказалась 40-летняя медсестра детского хосписа «Дом с маяком» Камилла М. Она историк по образованию, но прошла курсы по уходу за больными и с 2014 года работает в хосписе — помогает больным детям и семьям. На волонтерку составили протокол о дискредитации армии.
9 мая в Москве были задержаны сразу несколько человек из‑за сине-желтой одежды. На уборщика психоневрологического интерната пожаловались постояльцы заведения из‑за его сине-желтой куртки, другой москвич был арестован на Большой Дмитровке за сине-желтые штаны. Обоим выписали протоколы о дискредитации ВС РФ.
За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.