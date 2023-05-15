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Вышел финальный трейлер «Форсажа-10»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:37

На ютуб-канале The Fast Saga появился финальный (4,5-минутный) трейлер десятого «Форсажа». В нем показаны гонки, погони и схватка Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля с новым антагонистом Данте, которого сыграл Джейсон Момоа. Также в ролик попали кадры предыдущих частей франшизы.

«Форсаж-10» станет первой частью заключительного фильма серии. Картина расскажет о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие. Режиссером выступил Луи Летерье, известный по лентам «Невероятный Халк» и «Перевозчик-2».

Фильм появится на экранах 19 мая 2023 года.

Недавно стало известно, что в десятом «Форсаже» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Рейн Уокер Торнтон-Аллан. Кого она сыграет, неизвестно.

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ЛудакрисДжейсон МомоаВин ДизельШарлиз ТеронМишель РодригесНатали ЭммануэльДжон СинаДжейсон СтэтемПол Уокер
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