Вышел финальный трейлер «Форсажа-10»

На ютуб-канале The Fast Saga появился финальный (4,5-минутный) трейлер десятого «Форсажа». В нем показаны гонки, погони и схватка Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля с новым антагонистом Данте, которого сыграл Джейсон Момоа. Также в ролик попали кадры предыдущих частей франшизы.
«Форсаж-10» станет первой частью заключительного фильма серии. Картина расскажет о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.
В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие. Режиссером выступил Луи Летерье, известный по лентам «Невероятный Халк» и «Перевозчик-2».
Фильм появится на экранах 19 мая 2023 года.
Недавно стало известно, что в десятом «Форсаже» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Рейн Уокер Торнтон-Аллан. Кого она сыграет, неизвестно.