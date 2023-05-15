Перчатки Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за 20 тысяч долларов

Перчатки российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова продали на благотворительном аукционе за 20 тыс. долларов. Об этом сообщил ТАСС.
Собранные деньги направят на поддержку приложения Tooba, которое выступает платформой для сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций. Торги устроил гендиректор Eagles Sports Management Магомед Магомедов.
«Выставленный лот, подписанные непобежденным чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым перчатки для единоборств, были проданы за $20 тысяч. Покупатель пожелал остаться инкогнито», — рассказали представители аукциона.
Они отметили, что первоначальная ставка на перчатки Хабиба составляла 100 тыс. рублей. Однако она была поднята более чем в десять раз. Наибольший интерес к лоту проявили участники из России и Турции.