ИРИ назвал финалистов Национальной премии интернет-контента

«Главный критерий, по которому отбираются финалисты премии, — социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листы значительная часть — это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас. И в России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи — и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории».



Тимур Вайнштейн Председатель продюсерского совета ИРИ