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ИРИ назвал финалистов Национальной премии интернет-контента

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:04

Инститет развития интернета (ИРИ) объявил финалистов второй Национальной премии интернет-контента. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

В шорт-лист премии попали сериалы «Стая», «Елизавета» и «Нулевой пациент», фильмы «Чемпион мира», «Аманат» и «1941. Крылья над Берлином», анимационные картины «Три кота и море приключений», «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо».

Также на награду претендуют номинированная на «Оскар» короткометражная лента «Выход», «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, проект «Женщины Донбасса» Юлии Барановской, «Проект 1912», «Культурный марафон» Яндекса.

Кроме того, в финал вышли телеграм-канал Readovka, «Донбасский дневник. Как я побывал на войне», киножурнал «Хочу все знать», познавательный проект «ДедСад», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» и «#Непровинция».

Среди номинантов — песни Вани Дмитриенко и Клавы Коки, клипы Гарика Сукачева и Басты, проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года», документально-исторический сериал «Петр I. Последний царь и первый император», «Уроки войны с Сергеем Минаевым», «История финансов России».

«Главный критерий, по которому отбираются финалисты премии, — социальная направленность проектов, их созидательный эффект вместе с талантливой реализацией. Отмечу, что среди 500 заявок в лонг-листы значительная часть — это неигровые проекты. Это один из самых популярных жанров в мире сейчас. И в России тоже снимают глубокие, честные документальные вещи — и новостные, и образовательные, и просто человеческие истории».
Тимур Вайнштейн
Председатель продюсерского совета ИРИ

Полный список проектов, попавших в шорт-лист премии, можно найти на сайте ИРИ.

Награждение победителей премии пройдет в два этапа: 18 мая в центре «Зотов» назовут лауреатов в 36 номинациях, а 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет торжественная церемония, ее будет вести поэтесса Анна Егоян.

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