ИРИ назвал финалистов Национальной премии интернет-контента

Инститет развития интернета (ИРИ) объявил финалистов второй Национальной премии интернет-контента. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
В шорт-лист премии попали сериалы «Стая», «Елизавета» и «Нулевой пациент», фильмы «Чемпион мира», «Аманат» и «1941. Крылья над Берлином», анимационные картины «Три кота и море приключений», «Про Миру и Гошу» и «Бодо Бородо».
Также на награду претендуют номинированная на «Оскар» короткометражная лента «Выход», «Шоу ВиЛ» пранкеров Вована и Лексуса, проект «Женщины Донбасса» Юлии Барановской, «Проект 1912», «Культурный марафон» Яндекса.
Кроме того, в финал вышли телеграм-канал Readovka, «Донбасский дневник. Как я побывал на войне», киножурнал «Хочу все знать», познавательный проект «ДедСад», тревел-шоу «Куда глаза не глядят» и «#Непровинция».
Среди номинантов — песни Вани Дмитриенко и Клавы Коки, клипы Гарика Сукачева и Басты, проекты VK «Учитель года» и «VK под шубой. Место встречи Нового года», документально-исторический сериал «Петр I. Последний царь и первый император», «Уроки войны с Сергеем Минаевым», «История финансов России».
Награждение победителей премии пройдет в два этапа: 18 мая в центре «Зотов» назовут лауреатов в 36 номинациях, а 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет торжественная церемония, ее будет вести поэтесса Анна Егоян.