Вышел русскоязычный трейлер фильма «Реинкарнация. Новая глава» с Сарой Снук в главной роли

По сюжету врач-репродуктолог Сара, которая в детстве потеряла свою сестру, приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь.
Со временем Сара замечает, что ее ребенок начинает странно себя вести. Ситуация усугубляется, когда у девочки всплывают воспоминания, которых у нее не может быть.
Главную роль исполнила звезда сериала «Наследники» Сара Снук. В ленте также снялись Грета Скакки, Деймон Херриман, Джулия Дэвис, Лили ЛаТорре. В качестве режиссера выступила постановщица сериалов «Рассказ служанки» и «Чужак» Дайна Рид.
Впервые картина была показана на кинофестивале «Сандэнс» в рамках программы «Midnight Selections 2023». Вот цитаты из некоторых материалов о фильме:
«Этот психологический хоррор с леденящей душу атмосферой, похожей на „Бабадука“ или „Реинкарнацию“, заставит вас усомниться в своем здравомыслии», — Pay or Wait.
«Сара Снук тут магическая», — Алиса Таежная.
«Блистательные актерские работы и невыносимый контраст между умиротворенной природой и человеческим ужасом», — Егор Москвитин.
«Богатая, запутанная игра Снук держит нас в напряжении до самого пугающего финала», — Edge Media Network.