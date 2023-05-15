«Алиса», экс-музыканты «КиШа» и Gayazov$ Brother$ выступят на фестивале в Карелии

Впервые музыкальный фестиваль под Петрозаводском прошел в 2005 году на взлетном поле аэродрома «Пески». До 2009 года фест, носивший тогда название «Воздух», проходил ежегодно. В 2010 году фестиваль был отменен из‑за проблем с согласованием места проведения. С 2013 по 2015 год ежегодное проведение «Воздуха» возобновили. В разные годы хедлайнерами феста были The Rasmus, «Сплин», «ДДТ», Brainstorm, «Ария», «Агата Кристи» и «Ночные снайперы».