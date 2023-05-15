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«Алиса», экс-музыканты «КиШа» и Gayazov$ Brother$ выступят на фестивале в Карелии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

После восьмилетнего перерыва под Петрозаводском вновь пройдет музыкальный фестиваль «Воздух Карелии». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В течение трех дней — с 16 по 18 июня — в экопарке «Талвиукко» выступят десятки артистов разных жанров. Среди хедлайнеров — «Алиса», группа экс-музыкантов «Короля и Шута» и Алексея Горшенева Todd, Gayazov$ Brother$, «Пилот», Гарик Сукачев, «СерьГа» и Сергей Бобунец с хитами «Смысловых галлюцинаций».

Им компанию составят Игорь Растеряев, Znaki, «7Б», «Бригадный подряд», «Гран-куражъ», «Черный вторник», «Ангел небес», «Мара», «Папин олимпос», «Космонавтов нет», «Разные люди», «Тролль гнет ель», «Алёnа», «Инкогнито», «НЭП», «Скворцы Степанова», «Включай микрофон!», «Виктор» и «Площадь Восстания».

Это еще не полный список участников. Лайнап продолжает регулярно пополняться. Билеты ищите на «Афише».

Впервые музыкальный фестиваль под Петрозаводском прошел в 2005 году на взлетном поле аэродрома «Пески». До 2009 года фест, носивший тогда название «Воздух», проходил ежегодно. В 2010 году фестиваль был отменен из‑за проблем с согласованием места проведения. С 2013 по 2015 год ежегодное проведение «Воздуха» возобновили. В разные годы хедлайнерами феста были The Rasmus, «Сплин», «ДДТ», Brainstorm, «Ария», «Агата Кристи» и «Ночные снайперы».

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Алексей ГоршеневГарик СукачевСергей БобунецИгорь Растеряев
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