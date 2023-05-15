В Российский прокат выходит фильм «Парень с того света». Посмотрите эксклюзивный отрывок

«Я вижу его [фильм] как микс всеми любимых фильмов „Эдвард руки-ножницы“ и „Битлджус“, также сравнимый с современными сюжетами о взрослении „Джуно“ и „Тепло наших тел“. Эта история дала мне возможность создать отдельный фильм, но с вневременными и универсальными темами — молодой человек, пытающийся найти свой путь в мире и свое место в нем, стремящийся понять, кто он такой, и найти кого‑то, кто сможет его принять», — рассказал режиссер.