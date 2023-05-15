В Российский прокат выходит фильм «Парень с того света». Посмотрите эксклюзивный отрывок

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный отрывок фильма «Парень с того света». Премьера ленты в России состоится 18 мая, узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».
Лента рассказывает историю Оливера — самого одинокого парня в мире. У него нет друзей и семьи, он живет один в загородном доме своих покойных родителей. Единственное, с кем он общается, — это телевизор.
Неожиданным образом Оливер находит себе друга на кладбище. «Популярный при жизни красавчик Митч поможет Оливеру справиться с неуверенностью в себе и даст лучшие советы, как покорить любую девушку. Но освободилось ли его собственное сердце от той единственной после смерти?» — гласит синопсис проекта.
В фильме снялись Макс Харвуд («Все говорят о Джейми»), Хиро Файнс-Тиффин (франшиза «После», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Сьюзан Вокома («Энола Холмс»), Бен Миллер («Бриджертоны», «Агент Джонни Инглиш») и Эшли Бенсон («Милые обманщицы»).
В качестве режиссера выступил Мартин Оуэн («Клуб анонимных киллеров»). Сценарий написали Пьерс Эшворт («Руки-ноги за любовь»), Эмилио Эстевес («Шутники») и Брэд Уайман («Монстр»).
«Я вижу его [фильм] как микс всеми любимых фильмов „Эдвард руки-ножницы“ и „Битлджус“, также сравнимый с современными сюжетами о взрослении „Джуно“ и „Тепло наших тел“. Эта история дала мне возможность создать отдельный фильм, но с вневременными и универсальными темами — молодой человек, пытающийся найти свой путь в мире и свое место в нем, стремящийся понять, кто он такой, и найти кого‑то, кто сможет его принять», — рассказал режиссер.