Mash: ФНС арестовала счета Дома моды Валентина Юдашкина

Менее чем через две недели после смерти Валентина Юдашкина Федеральная налоговая служба арестовала счета его модного дома, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, компания модельера не отчиталась за весь 2022 год и не оплатила налогов на миллионы рублей. Пару лет назад, утверждает Mash, на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» были 118 млн рублей.
Брендовый магазин модного дома на Кутузовском проспекте продолжает работать.
В последнее время ФНС активно интересуется российскими блогерами. Уголовные дела завели в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных. В сумме они недоплатили налоговой более 1,3 млрд рублей. Кроме того, СМИ сообщали и о других известных лицах, которых подозревали в неуплате, — например, об Инстасамке, Егоре Криде и Гусейне Гасанове.
О смерти Валентина Юдашкина стало известно 2 мая. Модельеру было 59 лет, в 2016 году у него обнаружили рак почки с метастазами в голове, и в марте этого года его состояние стало ухудшаться.