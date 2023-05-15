Mash: ФНС арестовала счета Дома моды Валентина Юдашкина

В последнее время ФНС активно интересуется российскими блогерами. Уголовные дела завели в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных. В сумме они недоплатили налоговой более 1,3 млрд рублей. Кроме того, СМИ сообщали и о других известных лицах, которых подозревали в неуплате, — например, об Инстасамке, Егоре Криде и Гусейне Гасанове.