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Депутат пригрозил сроками за уход в ЧВК. Пригожин назвал его «бздилой» и предложил уехать на фронт

Максим Саблин
Сегодня в 15:14

Мобилизованным может грозить до 15 лет тюрьмы за самовольное оставление части и присоединение к ЧВК, предупредил член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии телеграм-каналу «Путин в телеграм» (канал не имеет отношения к президенту России или его администрации).

В воскресенье в сети появился ролик, на котором мобилизованные солдаты из Ульяновской области заявляют, что хотят присоединиться к ЧВК «Вагнер», потому что их «командование не осуществляет подвоз провизии, боеприпасов и отвоз раненых».

Комментируя его содержание, Соболев сказал, что ЧВК это незаконное вооруженное формирование: «Непонятно, где оно зарегистрировано и какие задачи оно выполняет. Я считаю, государство должно обладать монополией на создание, развитие и применение военных сил. Никаких частных военных компаний в принципе быть не может».

«Если они [военные — прим. ред] попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. <…> Есть ряд законов, которые запрещают какое‑либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [тюрьмы]», — закончил речь депутат.

Ему грубо ответил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии изданию «Блокнот»: «По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А тех, кто идт в ЧВК „Вагнер“, надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово „генерал“, Соболеву — бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый».

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Владимир ПутинЕвгений ПригожинВиктор Соболев
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