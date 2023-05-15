Депутат пригрозил сроками за уход в ЧВК. Пригожин назвал его «бздилой» и предложил уехать на фронт

Ему грубо ответил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в комментарии изданию «Блокнот»: «По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, им надо премии давать. А тех, кто идт в ЧВК „Вагнер“, надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить, как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую. Что хочется сказать человеку, который позорит слово „генерал“, Соболеву — бздила картонная, собирайся и дуй на фронт, болтун безмозглый».