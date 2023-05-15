Ирина Горбачева спасает жизни в трейлере «Дыхания» Романа Каримова

«Централ Партнершип» выпустил трейлер драмы «Дыхание» от режиссера Романа Каримова («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!»). Фильм появится в российских кинотеатрах 22 июня.
Мать Виктора, бывшего хирурга и успешного бизнесмена, тяжело заболевает ковидом в самом начале мировой пандемии. Врачи московской больницы не сразу понимают, как справиться с новой болезнью. Поэтому им очень пригождаются навыки Виктора, который находит для медучреждения аппараты ИВЛ и средства защиты, а также обустраивает палаты для десятков зараженных.
В главной роли играет Антон Батырев («Русские»), пару ему составляет Ирина Горбачева, также в трейлере появляется Даниил Воробьев («Конец света»).