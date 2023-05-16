«А теперь соедините лапы»: коллекционер видеокассет нашел архивную собачью свадьбу

На зернистой записи почти тридцатилетней давности видно, что в белых креслах сидят две собаки: «невеста» в вуали, а «жених» в смокинге. Ведущий церемонии перед ее началом озвучивает правила: не плакать и не лаять. «Нужно, чтобы они соединили лапы», — произносит церемониймейстер, и гости помогают Джиджи и Барни сделать это. Дальше идет клятва: быть вместе «в радости и горе, с блохами или линькой». «Властью, возложенной на меня фондом щенячьего права, объявляю вас собачьей парой, — говорит ведущий. — Можешь облизать свою невесту, Барни». После этого в кадре появляется певец, изображающий Элвиса Пресли. Оператор берет комментарии у довольных гостей мероприятия, а в конце ролика «новобрачные» угощаются праздничным тортом, украшенным декоративными съедобными косточками.