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В России статистику по COVID-19 будут публиковать еженедельно

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

Правительство России решило, что с 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз неделю по вторникам. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее данные публиковали ежедневно.

С чем связано такое решение, не уточняется. Известно, что показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%.

5 мая ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, победить вирус помогли усилия врачей, правительств, которые пошли на жесткие меры, а также обычных людей, которые пошли на жертвы ради общей безопасности.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — добавил глава ВОЗ.

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Правительство РФВОЗ
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