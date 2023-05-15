В России статистику по COVID-19 будут публиковать еженедельно

Правительство России решило, что с 23 мая данные по заболеваемости COVID-19 будут публиковать раз неделю по вторникам. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Ранее данные публиковали ежедневно.
С чем связано такое решение, не уточняется. Известно, что показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%.
«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», — добавил глава ВОЗ.