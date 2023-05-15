«Я всегда хотела, чтобы в меня метали ножи!»: англичанка необычным образом отметила свое столетие

Энни Даплок из графства Лестершир — бывшая работница цирка. Тридцать лет назад, в возрасте 70 лет, она занималась расклейкой плакатов для цирка Zippos, и именно к его руководству она обратилась, чтобы реализовать свою давнюю мечту. За три месяца до своего сотого дня рождения она вышла на арену, где, опираясь на палку, смело встала рядом со специальной доской — вскоре туда полетели лезвия. Пока профессиональный метатель ножей выполнял свою работу, Даплок лишь улыбалась, а в конце и вовсе рассмеялась от радости и одобрительно показала сотруднику цирка большой палец.