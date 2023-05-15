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Глава СК допустил проведение новых проверок в отношении популярных блогеров

Максим Саблин
Сегодня в 11:03

Следственный комитет продолжит проверки популярных блогеров на неуплату налогов, если ФНС предоставит материалы, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он, комментируя информацию СМИ, что в отношении еще ряда известных блогеров могут быть возбуждены дела о неуплате налогов.

Кроме этого, Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей такого контента, передает агентство.

Проверки бизнеса популярных блогеров привели уже к трем громким процессам о неуплате налогов и отмывании денег. Так, уголовные дела завели в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных. В сумме они недоплатили налоговой более 1,3 миллиарда рублей.

Кроме этого, СМИ сообщали и о других известных лицах, которых подозревали в неуплате, — например, об Инстасамке, Егоре Криде и Гусейне Гасанове.

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Александр БастрыкинКридЕлена БлиновскаяАлександра МитрошинаГусейн Гасанов
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