Глава СК допустил проведение новых проверок в отношении популярных блогеров

Следственный комитет продолжит проверки популярных блогеров на неуплату налогов, если ФНС предоставит материалы, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.
«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он, комментируя информацию СМИ, что в отношении еще ряда известных блогеров могут быть возбуждены дела о неуплате налогов.
Кроме этого, Бастрыкин предложил установить административную и уголовную ответственность для создателей треш-стримов и покупателей такого контента, передает агентство.
Проверки бизнеса популярных блогеров привели уже к трем громким процессам о неуплате налогов и отмывании денег. Так, уголовные дела завели в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных. В сумме они недоплатили налоговой более 1,3 миллиарда рублей.
Кроме этого, СМИ сообщали и о других известных лицах, которых подозревали в неуплате, — например, об Инстасамке, Егоре Криде и Гусейне Гасанове.