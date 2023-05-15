Глава СК допустил проведение новых проверок в отношении популярных блогеров

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал он, комментируя информацию СМИ, что в отношении еще ряда известных блогеров могут быть возбуждены дела о неуплате налогов.