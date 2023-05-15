Эксперты спустя 200 лет обнаружили неизвестные искусствоведам портреты, написанные Рембрандтом

Эксперты аукционного дома Christie’s спустя 200 лет обнаружили в частной коллекции британской семьи два неизвестных портрета голландского художника Харменса ван Рейна Рембрандта. Об этом сообщает Financial Times.
На найденных полотнах, датируемых 1635 годом, изображены пожилые Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапген Карелс из Лейдена. По данным Financial Times, семейная пара была знакома с художником.
«Было удивительно, что фотографии [этих портретов] никогда раньше не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе Рембрандта», — заявил специалист Christie’s.
Эксперты подтвердили подлинность произведений. В начале июля они поступят в продажу в выставочных залах Christie’s в Лондоне. Оценочная стоимость — от 5 до 8 млн фунтов.
Рембрандт родился в Голландии в XVII веке. Наиболее известные его работы: «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына», «Иуда, возвращающий тридцать сребреников», «Даная», «Синдики», а также ряд портретов.