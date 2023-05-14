В Москве спасли краснокнижную сову благодаря чат-боту «Спаси сову»

Чат-бот «Спаси сову» запустили в начале мая. Для отправки жалобы о незаконном использовании диких животных и жестоком обращении с ними необходимо запустить бота, а затем заполнить графы с адресом, где обнаружили нарушение, вид и количество животных. При желании можно также прикрепить фото или видео.