В Москве спасли краснокнижную сову благодаря чат-боту «Спаси сову»

При помощи чат-бота «Спаси сову» в Москве впервые удалось помочь редкой серой неясыти. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Сообщение появилось в телеграм-боте в ночь с 12 на 13 мая. В нем говорилось, что серую неясыть используют в качестве фотореквизита.
Редкую птицу изъяли на Лубянском проезде в центре Москвы. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь.
«Пребывание на оживленной улице для диких животных — большой стресс. Даже если на первый взгляд птица или зверь выглядят здоровыми, скорее всего, это не так», — напомнили в комплексе городского хозяйства.
Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, а также охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Чат-бот «Спаси сову» запустили в начале мая. Для отправки жалобы о незаконном использовании диких животных и жестоком обращении с ними необходимо запустить бота, а затем заполнить графы с адресом, где обнаружили нарушение, вид и количество животных. При желании можно также прикрепить фото или видео.