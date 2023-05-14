Реклама
Новости

Из Петербурга в Шанхай впервые с 2019 года запустят прямые рейсы

Виктория Шанина
Сегодня в 19:07

Авиакомпания China Eastern Airlines запускает регулярное авиасообщение между Петербургом и Шанхаем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу оператора аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Из Шанхая самолет будет прилетать в Петербург в 21.05. Вылет из Пулково в аэропорт Пудун запланирован на 23.05.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам начиная с 6 июня. Обслуживать маршрут будут самолеты Airbus A330-300.

Как отмечает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», прямые рейсы из Петербурга в Шанхай прекратились в 2019 году из‑за пандемии коронавируса.

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»