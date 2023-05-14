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На OG Buda подают в суд, Швеция победила на «Евровидении» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 17:57
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На OG Buda подают в суд за срыв концерта в Астане. Рэпер обвинил организаторов в создании давки
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