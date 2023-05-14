Спикер воздушных сил Украины: российскую авиацию в Брянской области сбила российская ПВО

«Враг совершал атаку Украины с северного направления. Были два вертолета, которые образовали преграду и сопровождали ударную группу, СУ-34 и СУ-35, а это одни из самых новых самолетов. Что‑то пошло не так, что‑то случилось, непонятно что. И сейчас мы имеем такой результат, там ещё и третий вертолет таким же образом добавился», — заявил спикер воздушных сил Украины в эфире телемарафона.