Спикер воздушных сил Украины: российскую авиацию в Брянской области сбила российская ПВО

Комментируя падение российских самолетов и вертолетов над Брянской областью, спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что их могла сбить российская ПВО, приводит цитату «Коммерсант».
По словам Игната, 13 мая в небе над российским регионом были сбиты 2 самолета и 3 вертолета, а не два, как сообщалось ранее.
«Враг совершал атаку Украины с северного направления. Были два вертолета, которые образовали преграду и сопровождали ударную группу, СУ-34 и СУ-35, а это одни из самых новых самолетов. Что‑то пошло не так, что‑то случилось, непонятно что. И сейчас мы имеем такой результат, там ещё и третий вертолет таким же образом добавился», — заявил спикер воздушных сил Украины в эфире телемарафона.
На вопрос ведущей, можно ли возразить российской стороне, что бывают случаи, когда силы ПВО сбивают дружественную технику, он ответил: «Выходит, да», передает УНИАН.
13 мая «Коммерсант» и Mash сообщили о падении двух вертолетов и двух истребителей в Брянской области. Кадры с горящими обломками также появились в соцсетях. Все экипажи авиатехники погибли.
Официально российские власти сообщили лишь о падении вертолета «Ми-8», это сделал губернатор Брянской области, но он не стал называть причин. Министерство обороны инцидент пока не прокомментировало.