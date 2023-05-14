Вышел новый трейлер спецэпизодов «Доктора Кто». К главной роли вернулся Дэвид Теннант

Би-би-си опубликовал новый трейлер специальных эпизодов «Доктор Кто», приуроченных к 60-летию телесериала. Повелителя Времени играет Дэвид Теннант.
Как отмечает Variety, в основном сериале Теннант был Десятым Доктором, а в спецэпизодах выступит в роли Четырнадцатого. Его спутницу сыграет Кэтрин Тейт.
Кроме главных героев в ролике появились Ясмин Финни в роли Роуз и Нил Патрик Харрис, сыгравший таинственного антагониста. Также к своим ролям вернутся Жаклин Кинг (играет Сильвию Ноубл) и Карл Коллинз (Шон Темпл).
Шоу «Доктор Кто» рассказывает о загадочном путешественнике во времени, называющем себя Доктором. Он исследует время и пространство, перемещаясь по ним на космическом корабле, который выглядит как полицейская будка 50-х годов. Попутно главный герой вместе с компаньонами сражается с космическими злодеями и постоянно спасает Землю.