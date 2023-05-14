В трейлере «Затерянных в Рио Браво» Александр Невский разносит рабовладельцев

По сюжету нового фильма русский иммигрант Иван Турчанинов и шериф Вернон Келли отправляются в погоню за бандой работорговцев, похитивших девушек из городка Слепая Часовня. Главные роли исполнили Невский и Джо Корнет, выступающий также режиссером проекта.