В трейлере «Затерянных в Рио Браво» Александр Невский разносит рабовладельцев

Компания Premiere Entertainment Group показала первый трейлер «Затерянных в Рио Браво». Картина станет второй в трилогии вестернов от Александра Невского.
По сюжету нового фильма русский иммигрант Иван Турчанинов и шериф Вернон Келли отправляются в погоню за бандой работорговцев, похитивших девушек из городка Слепая Часовня. Главные роли исполнили Невский и Джо Корнет, выступающий также режиссером проекта.
По заявлению Невского, фильм должен быть представлен на Каннском кинорынке, который открывается 16 мая. PEG представила его дебютный трейлер за пару дней до открытия фестиваля.
О дате релиза «Затерянных» пока не сообщалось. Зато Невский уже запланировал третий фильм, «Потерянные герои Рио Браво».
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям