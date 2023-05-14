FT: Евросоюз и страны G7 хотят запретить импорт газа из России по трубопроводам

Ожидается, что соответствующее решение страны G7 примут в рамках саммита в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. Ограничения коснутся российского экспорта в Польшу и Германию.
Как отмечает FT, именно по этим направлениям Москва прекратила поставки в прошлом году и спровоцировала энергетический кризис по всей Европе.
Аналогичные меры Евросоюз рассматривает в отношении российских нефтепроводов.
Один из собеседников газеты, которого она называет анонимным чиновником, заявляет, что эти санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое решение в гипотетическом будущем». Страны G7 планируют и дальше сокращать использование российских энергоносителей.