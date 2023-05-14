FT: Евросоюз и страны G7 хотят запретить импорт газа из России по трубопроводам

Один из собеседников газеты, которого она называет анонимным чиновником, заявляет, что эти санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое решение в гипотетическом будущем». Страны G7 планируют и дальше сокращать использование российских энергоносителей.