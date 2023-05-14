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FT: Евросоюз и страны G7 хотят запретить импорт газа из России по трубопроводам

Виктория Шанина
Сегодня в 13:45

Страны «Большой семерки» и Евросоюза планируют запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых ранее были сокращены поставки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Ожидается, что соответствующее решение страны G7 примут в рамках саммита в Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая. Ограничения коснутся российского экспорта в Польшу и Германию.

Как отмечает FT, именно по этим направлениям Москва прекратила поставки в прошлом году и спровоцировала энергетический кризис по всей Европе.

Аналогичные меры Евросоюз рассматривает в отношении российских нефтепроводов.

Один из собеседников газеты, которого она называет анонимным чиновником, заявляет, что эти санкции нужны, чтобы «убедиться, что партнеры не изменят свое решение в гипотетическом будущем». Страны G7 планируют и дальше сокращать использование российских энергоносителей.

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