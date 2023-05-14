Дэвид Коренсвет, Эмма Маки и Николас Холт могут сыграть главные роли в «Супермене» Джеймса Ганна

Джеймс Ганн начал прослушивания для нового фильма о Супермене, узнали издания Deadline и The Hollywood Reporter. Сейчас режиссер ищет исполнителей ролей Кларка Кента, Лоис Лейн и Лекса Лютора.
Так, сообщает Deadline, на роль Супермена пробуются Николас Холт («Меню», «Ренфилд»), Джейкоб Элорди («Эйфория»), Дэвид Коренсвет («Пёрл») и Эндрю Робертсон («Позывные»). THR упоминает, что среди кандидатов был также Том Бриттни («Грейхаунд»).
Источники THR называют фаворитом Коренсвета и говорят, что его могут пригласить на сценические пробы в начале июня. Также они говорят, что Элорди пока не присылал видео для прослушивания.
На роль Лоис Лейн режиссер рассматривает Эмму Маки («Сексуальное просвещение»), Рейчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Самару Уивинг («Крик 6»), сходятся оба издания. Источник THR отмечает «выдающийся» ролик от Броснахэн, но добавляет, что Ганн хочет показать героев двадцатилетними, и 32-летняя актриса может ему не подойти.
Наконец, Лекса Лютора может сыграть все тот же Николас Холт, говорит источник THR. Он добавляет, что студия обожает актера с момента, когда он сыграл в «Безумном Максе». Также Холт ранее пробовался на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, но персонажа отдали Роберту Паттинсону.
Deadline же говорит, что Ганн ищет Лютора среди актеров, с которыми уже работал. Кроме этого режиссер может добавить в сценарий Апекса — это версия Лекса Лютора из параллельной вселенной, которая обладает силами Супермена и может добавить в кинофраншизу DC мультивселенную.
Хотя для «Супермена: Наследие» даже не начинали съемки, у фильма уже есть конкретная дата релиза. Его премьера назначена на 11 июля 2025 года