Дэвид Коренсвет, Эмма Маки и Николас Холт могут сыграть главные роли в «Супермене» Джеймса Ганна

Наконец, Лекса Лютора может сыграть все тот же Николас Холт, говорит источник THR. Он добавляет, что студия обожает актера с момента, когда он сыграл в «Безумном Максе». Также Холт ранее пробовался на роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, но персонажа отдали Роберту Паттинсону.