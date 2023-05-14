В течение 14 мая в акватории Камчатского залива и Тихого океана зафиксировали три землетрясения. Об этом РИА «Новости» сообщил региональный главк МЧС России.
За ситуацией следит Камчатский филиал геофизической службы РАН. Ученые выяснили, что эпицентр землетрясений находился около поселка Усть-Камчатск.
Первое землетрясение магнитудой 4,3 произошло на глубине 10 километров в 118 километрах юго-восточнее поселка. Второе (магнитуда 4,2) — на глубине 26 километров в 116 километрах от населенного пункта.
Третий, самый мощный толчок магнитудой 5,2 был ближе всего к Усть-Камчатску — в 94 километрах южнее. Однако он произошел глубже — в 68 километрах под водой.
Население поселка, вероятнее всего, землетрясения не почувствовали. По данным МЧС, звонки в диспетчерскую службу от граждан не поступали.