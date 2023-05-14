На OG Buda подают в суд за срыв концерта в Астане. Рэпер обвинил организаторов в создании давки

Компания Topbilet.kz, организатор концертов OG Buda в Казахстане обвинила рэпера в срыве выступления в Астане. В сторис инстаграма* представители фирмы заявили, что он отказался выйти на сцену и «сбежал из Казахстана с деньгами от проданных билетов».
Также они заявили, что написали на артиста заявление в полицию, а их юристы готовят на артиста несколько исков, в том числе, за нецензурную брань в общественном месте.
Ещё на страничке Topbilet в инстаграме* [появился] ролик из бара, где должно было произойти выступление. На нем видно железное ограждение перед сценой и диджейским пультом, в описании видео говорится: «Подтверждение полного соответствия райдера и готовности к концерту OG Buda».
В свою очередь, рэпер прокомментировал обвинения в телеграме. У него были запланированы концерты в Алматы и Астане, но закончил он лишь первый.
В ролике он говорит, что впервые столкнулся с плохой организацией выступления. Среди прочего он упоминает, что организаторы не выполнили райдер, не подготовили площадку к концерту технически, не пустили его в гримерку и не организовали охрану.
«Треке на третьем начался такой хаос, такая давка, передо мной по три-четыре ряда людей падали друг на друга. Девчонки ростом 161 кричат, просят помощи. После каждого трека приходилось останавливать концерт на 6-8 минут, как‑то помогать людям. Охрана просто не реагирует, никак не помогает, организаторы не реагируют», — вспоминает Buda концерт в Алматы.
Закончив шоу, рэпер с командой потребовал у организаторов штраф за невыполнение райдера и непредоставление безопасности. По его словам, в ответ организаторы обвинили его в мошенничестве и отказались возмещать ущерб.
«К саундчеку концерта в Астане стало ясно, что ситуация повторяется. Мы сказали, что [мы этого не хотим], безопасность превыше всего. Ребята начали: „Вы мошенники“. Написали на нас заявы, сказали, что нас не выпустят из страны, что у них там связи и всё на мази, что мы пожалеем. Зачем‑то запустили эти посты, где написали, что организаторы мы, прикрепили номер нашего диджея, хотя мы граждане другой страны. Мы даже юридически не можем быть организаторами концерта. Максимально грязная и некрасивая ситуация. Очень жаль, что так получилось» — закончил видео артист.
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