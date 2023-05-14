На OG Buda подают в суд за срыв концерта в Астане. Рэпер обвинил организаторов в создании давки

«К саундчеку концерта в Астане стало ясно, что ситуация повторяется. Мы сказали, что [мы этого не хотим], безопасность превыше всего. Ребята начали: „Вы мошенники“. Написали на нас заявы, сказали, что нас не выпустят из страны, что у них там связи и всё на мази, что мы пожалеем. Зачем‑то запустили эти посты, где написали, что организаторы мы, прикрепили номер нашего диджея, хотя мы граждане другой страны. Мы даже юридически не можем быть организаторами концерта. Максимально грязная и некрасивая ситуация. Очень жаль, что так получилось» — закончил видео артист.