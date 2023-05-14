Дуэйн Джонсон появится в «Форсаже 10»

Дуэйн «Скала» Джонсон вернулся к роли спецагента Люка Хоббса в новой части «Форсажа», узнало издание The Wrap. Актер впервые появится в франшизе после шестилетнего перерыва.
(осторожно, новость содержит небольшой спойлер к ещё не вышедшему фильму)
The Wrap уточняет, что камео Джонсона происходит лишь в сцене после титров «Форсажа 10», но издание не пересказывает ее содержание. Зрители, обсуждающие фильм на Reddit, говорят, что Хоббс намерен помочь команде Доминика Торретто остановить нового злодея. Хотя старт мирового проката назначен на 17 мая, первые показы картины уже прошли в Риме.
Последний раз Джонсон участвовал в «Форсаже 8». В последнюю неделю съемок в соцсетях актер упрекнул в трусости и раскритиковал неназванного коллегу за то, что его поведение недостойно «мужчины и профессионала». Когда фильм все-таки вышел в прокат, зрители заметили, что Скала в нем появляется только в сценах, где нет Вина Дизеля, исполнителя главной роли и продюсера франшизы.
Позже Дизель рассказывал, что нарочно провоцировал коллегу, помогая ему лучше вжиться в образ Хоббса, а сам Джонсон считал такой подход бесполезным.
В 2021-м Вин Дизель публично обращался к Скале с просьбой вернуться в серию. Он назвал актера своим младшим братом и сделал своим главным аргументом семейные отношения: «Мир ждет „Форсаж-10“. Как ты знаешь, мои дети называют тебя дядей Дуэйном. Не проходило ни одного праздника, чтобы они не поздравляли тебя», — написал тогда Дизель, добавив, что дал обещание умершему Полу Уокеру, что десятая часть «Форсажа» будет лучшим финалом.
Комментируя его пост, Джонсон обвинил коллегу в манипуляции, заявил, что обсудил с ним ситуацию и отказался от дальнейшего появления на экране в «Форсажах», а также подчеркнул, что на его возвращение «нет никаких шансов».
Актер также сыграл в спин-оффе «Форсажа» вместе с Джейсоном Стетхемом, но в девятой части не участвовал. Камео в новом фильме держалось в секрете. Кроме него в фильме появится дочь Пола Уокера Мидоу, а к своей роли вернется Галь Гадот.