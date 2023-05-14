Дуэйн Джонсон появится в «Форсаже 10»

Последний раз Джонсон участвовал в «Форсаже 8». В последнюю неделю съемок в соцсетях актер упрекнул в трусости и раскритиковал неназванного коллегу за то, что его поведение недостойно «мужчины и профессионала». Когда фильм все-таки вышел в прокат, зрители заметили, что Скала в нем появляется только в сценах, где нет Вина Дизеля, исполнителя главной роли и продюсера франшизы.

Позже Дизель рассказывал, что нарочно провоцировал коллегу, помогая ему лучше вжиться в образ Хоббса, а сам Джонсон считал такой подход бесполезным.