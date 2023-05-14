Шведская певица Лорин победила на «Евровидении»

Представлявшая Швецию певица Лорин стала победительницей «Евровидения-2023», финал которого прошел минувшей ночью в Ливерпуле.
На конкурсе она выступила с песней «Tattoo». Ее героиня заявляет, что полна решимости любить близкого человека, даже несмотря на то, что их время для их отношений ещё не пришло. По версии жюри конкурса, ее песня стала лучшей среди представленных и заработала 340 баллов. Зрители же отдали ей лишь второе место и 243 балла, этого хватило для победы в общем зачете.
На втором месте оказался финский рэпер Käärijä с песней «Cha-cha-cha». Он победил по версии зрителей (376), но стал лишь четвертым по баллам от жюри (150) и в сумме ему не хватило очков для победы.
Третью строчку заняла израильская певица Ноа Кирел и ее песня «Unicorn». Судьи конкурса отдали ей вторую позицию, но по версии фанатов она стала лишь пятой.
Украинская группа Tvorchi с песней «Heart of Steel» стала шестой в общем зачете, причем судьи сначала отдали ей лишь пятнадцатое место, а зрители поставили на четвертое.
Лорин считали фавориткой «Евровидения» этого года, ведь ранее она выигрывала на конкурсе в 2012 году с песней «Euphoria». Она лишь вторая певица с таким достижением. В прошлом победу в двух финалах шоу одерживал лишь ирландец Джонни Логан в 1980 и 1987 годах.
Швеция получила право провести следующий финал конкурса уже в седьмой раз. Финал этого года должен был пройти в Киеве, однако из‑за военного конфликта на территории страны выступления перенесли в британский Ливерпуль.