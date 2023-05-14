Шведская певица Лорин победила на «Евровидении»

На конкурсе она выступила с песней «Tattoo». Ее героиня заявляет, что полна решимости любить близкого человека, даже несмотря на то, что их время для их отношений ещё не пришло. По версии жюри конкурса, ее песня стала лучшей среди представленных и заработала 340 баллов. Зрители же отдали ей лишь второе место и 243 балла, этого хватило для победы в общем зачете.