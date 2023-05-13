В Минюсте предложили объявлять иноагентами за деятельность, направленную против духовных ценностей

«Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — цитирует его слова РИА «Новости».