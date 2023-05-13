В Минюсте предложили объявлять иноагентами за деятельность, направленную против духовных ценностей

Статус иностранного агента необходимо давать также за деятельность, направленную против духовно-нравственных ценностей. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Минюста Константин Чуйченко.
«Что такое иностранный агент? Бытует мнение, что это привлечение к ответственности, да, наделение статусом. Ничего подобного. Это всего лишь, действительно, наделение статусом, который предполагает необходимость соблюдения этим человеком или этим лицом определенных поведенческих условий. И этот статус сейчас должен приобретать, в том числе, если его деятельность направлена против наших духовно-нравственных ценностей», — цитирует его слова РИА «Новости».
Чуйченко также считает, что иностранных агентов следует лишить любого финансирования (сейчас их отрезали только от государственного) и возможности зарабатывать деньги.
На соответствие духовно-нравственным ценностям Минюст собирается проверять не только граждан, но и рекламу. По словам министра, ведомство разработает соответствующую экспертизу.
«Я считаю, что у нас институт духовно-нравственных ценностей создан [указом президента], а реклама не может быть безнравственной, соответственно, мы сейчас рекламу должны проводить сквозь эти институты», — считает чиновник.
Новый вид экспертизы он предложил назвать «этикологическим». При помощи нее Чуйченко хочет устанавливать, «соответствует ли тот или иной продукт нашим духовно-нравственным ценностям».
Еще одно предложение министра с Петербургского юридического форума — убрать из Конституции России статью о запрете государственной идеологии. Это положение в основном законе, по его словам, пришло на смену статьи 6 Конституции СССР — о руководящей ролик компартии.
«Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти „повышенные обязательства“», — считает Чуйченко.