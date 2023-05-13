Глава СК предложил национализировать основные отрасли экономики

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики. Своими соображениями он поделился на Петербургском международном юридическом форуме.
«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — цитирует его слова РИА «Новости».
Противоположные меры для поддержки экономики в текущем кризисе предлагал глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что для новой модели роста экономики на основе внутренних ресурсов нужны деньги, которые можно привлечь с помощью приватизации. Среди активов, которые могли бы попасть в частные руки, он перечислял доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильных компаниях «Ростеха» и «Росатома». В Кремле сказали, что не обсуждают возможность возобновления приватизации, но считают идею интересной.
Ранее глава СК предлагал вернуть конфискацию имущества в качестве наказания за уголовные преступления. Такая мера наказания была отменена в 2003 году.