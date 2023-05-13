Глава СК предложил национализировать основные отрасли экономики

Противоположные меры для поддержки экономики в текущем кризисе предлагал глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что для новой модели роста экономики на основе внутренних ресурсов нужны деньги, которые можно привлечь с помощью приватизации. Среди активов, которые могли бы попасть в частные руки, он перечислял доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильных компаниях «Ростеха» и «Росатома». В Кремле сказали, что не обсуждают возможность возобновления приватизации, но считают идею интересной.