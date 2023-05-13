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Глава СК предложил национализировать основные отрасли экономики

Семён Гудошников
Сегодня в 19:23

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики. Своими соображениями он поделился на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. <…> А дальше следующая ступень: давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики», — цитирует его слова РИА «Новости».

Противоположные меры для поддержки экономики в текущем кризисе предлагал глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что для новой модели роста экономики на основе внутренних ресурсов нужны деньги, которые можно привлечь с помощью приватизации. Среди активов, которые могли бы попасть в частные руки, он перечислял доли в «Транснефти», РЖД, «Почте России», непрофильных компаниях «Ростеха» и «Росатома». В Кремле сказали, что не обсуждают возможность возобновления приватизации, но считают идею интересной.

Ранее глава СК предлагал вернуть конфискацию имущества в качестве наказания за уголовные преступления. Такая мера наказания была отменена в 2003 году.

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