Хавьер Бардем получит почетную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Испанский актер Хавьер Бардем удостоится почетной награды международного фестиваля в Сан-Себастьяне. Ему вручат премию Donostia за профессиональные достижения, пишет The Hollywood Reporter.
Награждение пройдет на торжественном открытии 71-го киносмотра 22 сентября. Фестиваль продлится в испанском Сан-Себастьяне до 30 сентября.
Бардем станет шестым испанским актером, удостоенным этой награды. Ранее ее получали Фернандо Фернан Гомес, Франсиско Рабаль, Антонио Бандерас, Кармен Маура и Пенелопа Крус.
Звезде фильмов «Скайфолл», «Дюна» и «Русалочка» вручат премию спустя тринадцать лет после его первого участия в сан-себастьянском смотре. Тогда еще малоизвестный актер снялся в фильме «Золотые яйца».
За свою карьеру Бардем заработал множество призов и номинаций. В 2008 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Старикам тут не место». Среди других наград актера — «Золотой глобус», BAFTA, «Гойя», кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и серебряная премия за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля.