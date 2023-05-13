Хавьер Бардем получит почетную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне

За свою карьеру Бардем заработал множество призов и номинаций. В 2008 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в «Старикам тут не место». Среди других наград актера — «Золотой глобус», BAFTA, «Гойя», кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и серебряная премия за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля.