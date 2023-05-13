СМИ: в Брянской области сбиты два истребителя и два вертолета Российской армии

В Брянской области почти одновременно были сбиты два истребителя и два вертолета Воздушно-космических сил России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. О крушении четырех воздушных судов также сообщает Mash. Власти пока официально подтвердили лишь падение одного вертолета.
По данным «Коммерсанта», судна входили в одну авиационную группу и возвращались с боевого задания: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям в Черниговской области Украины, вертолеты Ми-8 должны были их подстраховать и подобрать экипажи самолетов, если их собьют.
Издание пишет, что экипажи всех четырех машин погибли. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, от падения вертолета пострадала на земле местная жительница (предположительно, она получила ожог от падающего топлива), повреждено пять домовладений.
По информации Mash, оба Ми-8 упали над Клинцами, Су-34 и Су-35 разбились под Стародубом рядом с украинской границей. На всей юго-западной части Брянской области объявлен план-перехват — чтобы поймать диверсантов, если пуски осуществлялись с земли.
Специалисты, на которых ссылается «Коммерсант», предполагают, что авиагруппа скорее всего попала в авиазасаду и была атакована с самолетов или вертолетов противника.