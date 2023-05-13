СМИ: в Брянской области сбиты два истребителя и два вертолета Российской армии

В Брянской области почти одновременно были сбиты два истребителя и два вертолета Воздушно-космических сил России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. О крушении четырех воздушных судов также сообщает Mash. Власти пока официально подтвердили лишь падение одного вертолета.