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Кинофраншиза «Падение» с Джерардом Батлером обзаведется сериалом

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:49

Трилогия «Падение» («Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Падение Ангела») с Джерардом Батлером в главной роли обзаведется телевизионным продолжением. Об этом сообщает Deadline.

Сериал будет называться «Падение Парижа», а главную роль в нем исполнит Матьё Кассовиц («Амели», «Яхов лжец»). Съемки стартуют уже 30 мая в Лондоне и Париже.

Кассовиц сыграет роль Винсента, сотрудника охраны французского министра, который становится целью террористической группы. Он раскроет более широкий заговор, подозревая коллегу в предательстве.

В качестве режиссера выступит Одед Раскин («Ничья земля», «Под чужим флагом»), сценарий напишет Ховард Оверман шоураннер сериала «Отбросы», получившего премию BAFTA.

Батлер, который в кинофраншизе играет агента Секретной службы США Майка Баннинга, официально не участвует в будущем проекте. Однако Deadline считает, что он может сыграть эпизодическую роль.

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Джерард Батлер
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