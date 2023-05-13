Кинофраншиза «Падение» с Джерардом Батлером обзаведется сериалом

Трилогия «Падение» («Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Падение Ангела») с Джерардом Батлером в главной роли обзаведется телевизионным продолжением. Об этом сообщает Deadline.
Сериал будет называться «Падение Парижа», а главную роль в нем исполнит Матьё Кассовиц («Амели», «Яхов лжец»). Съемки стартуют уже 30 мая в Лондоне и Париже.
Кассовиц сыграет роль Винсента, сотрудника охраны французского министра, который становится целью террористической группы. Он раскроет более широкий заговор, подозревая коллегу в предательстве.
В качестве режиссера выступит Одед Раскин («Ничья земля», «Под чужим флагом»), сценарий напишет Ховард Оверман шоураннер сериала «Отбросы», получившего премию BAFTA.
Батлер, который в кинофраншизе играет агента Секретной службы США Майка Баннинга, официально не участвует в будущем проекте. Однако Deadline считает, что он может сыграть эпизодическую роль.