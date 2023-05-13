Джонни Деп подписал контракт с брендом Dior на рекордную сумму

С 2015 года звезда «Пиратов Карибского моря» был лицом парфюма Dior Sauvage. В 2020 году на компанию оказывалось давление с целью заставить ее отказаться от услуг Деппа, после того, как актер проиграл суд по иску о клевете против газеты The Sun (она назвала его «избивателем жен»).