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Джонни Деп подписал контракт с брендом Dior на рекордную сумму

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:29

Французский дом моды Dior, который поддерживал Джонни Деппа во время судебного разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд, заключил со звездой крупный контракт. Об этом сообщает Variety.

Сделка оценивается в 20 млн долларов, что делает ее самой крупной в истории мужских ароматов. Контракт Деппа превосходит сумму сделки Роберта Паттинсона в 12 млн долларов за роль представителя Dior Homme и контракт Брэда Питта в 7 млн долларов за продвижение Chanel No. 5.

С 2015 года звезда «Пиратов Карибского моря» был лицом парфюма Dior Sauvage. В 2020 году на компанию оказывалось давление с целью заставить ее отказаться от услуг Деппа, после того, как актер проиграл суд по иску о клевете против газеты The Sun (она назвала его «избивателем жен»).

Однако в 2022 году имидж Деппа улучшился после победы в суде против Херд, тогда же резко выросли продажи Dior Sauvage. Гендиректор Dior LVMH Бернар Арно назвал образ актера одной из главных причин успеха одеколона.

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Брэд ПиттРоберт ПаттинсонБернар Арно
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