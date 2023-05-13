В одном из московских клубов нашли крокодила

Правоохранители отметили, что все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещенных к содержанию. Если документы на рептилию не будут предъявлены, его поместят в Центр реабилитации диких животных. Там ветеринары осмотрят животное и окажут ему необходимый уход.