В одном из московских клубов нашли крокодила

Московские правоохранители обнаружили крокодила в одном из клубов на Кудринской площади. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
«Кайман содержится в небольшом террариуме, документы, подтверждающие происхождение животного и право на владение, представлены не были», — сказано в сообщении.
Правоохранители отметили, что все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещенных к содержанию. Если документы на рептилию не будут предъявлены, его поместят в Центр реабилитации диких животных. Там ветеринары осмотрят животное и окажут ему необходимый уход.
Спасти дикое животное помог чат-бот «Спаси сову», который был запущен около недели назад. Согласно скриншоту обращения в чат-бот, опубликованному в телеграм-канале Городского хозяйства Москвы, крокодила обнаружили в клубе «Высотка» на Кудринской площади, дом 1, строение 1. Он объединяет клуб, ресторан, бильярд, боулинг и караоке.
В комплексе городского хозяйства отмечали, что в прошлом году москвичи помогли спасти 37 сов, трех ястребов, двух приматов и питона, которых использовали уличные фотографы. Всех особей передали в Центр реабилитации диких животных.