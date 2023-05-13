Сагалаева считают основоположником российского телевидения. Он работал в отрасли около полувека. Во второй половине 1970-х был заместителем главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР, с 1980-го по 1984-й — главредом программ для молодёжи Всесоюзного радио.