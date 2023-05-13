В возрасте 76 лет скончался телеведущий, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом заявил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко, передает ТАСС.
Игнатенко сказал, что Сагалаев «скоропостижно скончался». Причины смерти не уточняются.
Сагалаева считают основоположником российского телевидения. Он работал в отрасли около полувека. Во второй половине 1970-х был заместителем главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР, с 1980-го по 1984-й — главредом программ для молодёжи Всесоюзного радио.
В конце 1980-х Сагалаев работал главным редактором информации Центрального телевидения СССР, в частности, программы «Время». В качестве ведущего впервые появился в передаче «12-й этаж», затем вёл еженедельную программу «Семь дней».
В 1990 году возглавил Четвёртую программу Центрального телевидения СССР. С 1991-го занимал руководящие должности на ВГТРК, был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). С 1995 года и до самой смерти занимал пост президента Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Среди наград Сагалаева — российские ордена «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней, орден Дружбы, звание заслуженного журналиста России.