BTS раскрылись как авторы книги, которую ранее массово начали скупать фанаты Тейлор Свифт

Отсутствие подробностей о книге были восприняты как подсказки поклонниками Тейлор Свифт. Так как ранее издатель объявил, что название и автора книги объявят 13 июня. Также в заявлении говорилось, что в книге 544 страницы: если сложить цифры друг с другом, то получится число 13, которое для Свифт считается счастливым.