BTS раскрылись как авторы книги, которую ранее массово начали скупать фанаты Тейлор Свифт

Издательство Flatiron Books раскрыли авторов безымянной книги «Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023», которая взлетела в чартах продаж в США из‑за фанатов Тейлор Свифт. Они решили, что это мемуары певицы.
Книгу написал бойз-бенд BTS совместно с семьей и журналистом Менсоком Каном. «Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023» расскажет историю музыкального коллектива.
The Guardian подчеркивает, что первые слухи о книге начали распространяться после того, как книготорговцы поделились новостью, что безымянная работа выйдет 9 июля с огромным первоначальным тиражом в миллион экземпляров.
Отсутствие подробностей о книге были восприняты как подсказки поклонниками Тейлор Свифт. Так как ранее издатель объявил, что название и автора книги объявят 13 июня. Также в заявлении говорилось, что в книге 544 страницы: если сложить цифры друг с другом, то получится число 13, которое для Свифт считается счастливым.
Однако The Guardian уточняет, что число 13 также связано с BTS. 13 июня — в день официального анонса книги — первому синглу группы бойз-бенда «No More Dream» исполнится 10 лет.