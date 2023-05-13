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«Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»* признали нежелательным в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:38

Минюст внес организацию «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

По данным министерства, НПО внесена в реестр в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Включение в реестр влечет за собой ряд ограничений для НПО. Например, запрет на создание в России подразделений или прекращение работы уже имеющихся. За сотрудничество с нежелательной организацией грозит уголовная ответственность.

22 апреля Генпрокуратура признала «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией. Тогда в ведомстве заявили, что деятельность объединения «направлена на нарушение территориальной целостности» России. Ее целью посчитали отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

«На протяжении длительного времени союзом формируется негативное мнение о Российской Федерации, что в условиях роста антироссийских настроений в Японии повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов», — подчеркивали в Генпрокуратуре.

*НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» признано нежелательным на территории России.

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