Реклама
Новости

США уничтожит весь запас химического оружия к осени 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

США до осени 2023 года завершит уничтожение собственных запасов химического оружия. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена опубликованном на сайте Белого дома.

«Это является важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности. Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Байден.

Президент США также призвал все страны отстаивать правду и присоединиться в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора. «Применение химоружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере», — подчеркнул он.

Соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химического оружия было подписано в 1993 году. На данный момент почти все страны в мире присоединились к Конвенции о запрещении химоружия.

расскажите друзьям
люди
Джозеф Байден
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»