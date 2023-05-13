США уничтожит весь запас химического оружия к осени 2023 года

Президент США также призвал все страны отстаивать правду и присоединиться в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора. «Применение химоружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере», — подчеркнул он.