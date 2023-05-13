США уничтожит весь запас химического оружия к осени 2023 года

США до осени 2023 года завершит уничтожение собственных запасов химического оружия. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена опубликованном на сайте Белого дома.
«Это является важной вехой в области разоружения, которая соответствует самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности. Мы все должны работать сообща, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия», — сказал Байден.
Президент США также призвал все страны отстаивать правду и присоединиться в привлечении виновных к ответственности за нарушение этого договора. «Применение химоружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что США не прекратят борьбу с безнаказанностью в данной сфере», — подчеркнул он.
Соглашение по контролю за вооружениями, которое запрещает производство, накопление и применение химического оружия было подписано в 1993 году. На данный момент почти все страны в мире присоединились к Конвенции о запрещении химоружия.