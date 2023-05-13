Дочь Пола Уокера появится в десятом «Форсаже»

В десятой части «Форсажа» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер Торнтон-Аллан. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
Кого она сыграет, пока неизвестно. Девушка намекнула, что это будет ее дебют в большом кино.
«Первый „Форсаж“ вышел, когда мне был год! Я выросла на съемочной площадке, наблюдая за отцом, Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес, Лудакрис и другими с экрана мониторов. Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — рассказала Мидоу.
«Форсаж-10» станет первой частью заключительного фильма франшизы. Сюжет расскажет о семье Доминика Торетто, которая сталкивается с самым серьезным противником, жаждущим кровной мести. Главным антагонистом картины становится Данте — сын наркобарона Эрнана Рейеса, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс.
В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие.
Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года в автокатастрофе. В 2016 году на церемонии вручения наград премии People’s Choice Awards Дизель исполнил песню Wiz Khalifa «See You Again» из фильма «Форсаж-7», посвятив ее погибшему коллеге и лучшему другу.