Идрис Эльба снимет экшн-триллер «Инфернус». Он также сыграет в нем главную роль

Британский актер и кинематографист Идрис Эльба, известный по фильму «Три тысячи лет желаний» и сериалу «Лютер», снимет экшн-триллер «Инфернус». Он же сыграет в нем главную роль, сообщил Deadline.
Эльба предстанет в образе активиста и правозащитника Донована Камары, который от лица ООН проверяет сообщения о незаконном содержании беженцев в американской тюрьме. По сюжету герой отправляется в тюрьму и оказывается там в смертельной опасности, когда заключенные вырываются на свободу.
В условиях невероятной опасности Камаре предстоит продолжить работу и безопасно вывезти беженцев с территории тюрьмы, которая оказывается во власти самых опасных в мире криминальных авторитетов.
Съемки фильма начнутся 9 октября в Лондоне. Часть съемок также пройдет на студии TD Akuna Studios в Гане — ее открыл сам Эльба. В основу картины ляжет рассказ Тома Бойла и сценарий Роберта Марка Кеймена.
Эльба выступит продюсером проекта вместе с Джеффри Гринштейном из Millennium Media, Лесом Уэлдоном, Джонатаном Юнгером, Яривом Лернером, Джиной Картер из Sprout Pictures и Крисом Тайкером из Archery Pictures, а также Ави Лернер, Тревором Шортом, Боазом Дэвидсоном и Таннером Мобли.