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Идрис Эльба снимет экшн-триллер «Инфернус». Он также сыграет в нем главную роль

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:56

Британский актер и кинематографист Идрис Эльба, известный по фильму «Три тысячи лет желаний» и сериалу «Лютер», снимет экшн-триллер «Инфернус». Он же сыграет в нем главную роль, сообщил Deadline.

Эльба предстанет в образе активиста и правозащитника Донована Камары, который от лица ООН проверяет сообщения о незаконном содержании беженцев в американской тюрьме. По сюжету герой отправляется в тюрьму и оказывается там в смертельной опасности, когда заключенные вырываются на свободу.

В условиях невероятной опасности Камаре предстоит продолжить работу и безопасно вывезти беженцев с территории тюрьмы, которая оказывается во власти самых опасных в мире криминальных авторитетов.

Съемки фильма начнутся 9 октября в Лондоне. Часть съемок также пройдет на студии TD Akuna Studios в Гане — ее открыл сам Эльба. В основу картины ляжет рассказ Тома Бойла и сценарий Роберта Марка Кеймена.

Эльба выступит продюсером проекта вместе с Джеффри Гринштейном из Millennium Media, Лесом Уэлдоном, Джонатаном Юнгером, Яривом Лернером, Джиной Картер из Sprout Pictures и Крисом Тайкером из Archery Pictures, а также Ави Лернер, Тревором Шортом, Боазом Дэвидсоном и Таннером Мобли.

«„Инфернус“ — захватывающий триллер, в основе которого лежит актуальная и личная человеческая история. Благодаря блестящему сценарию Роберта и Тома, у нас есть нсеколько исключительных персонажей. Я действительно не могу дождаться возможности оказаться за и перед камерой, снимать по всей Европе, а также перенести наше производство в Африку, где есть развивающееся киноссообщество, которое мы горды поддерживать»
Идрис Эльба
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Идрис ЭльбаАви Лернер
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