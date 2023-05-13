Идрис Эльба снимет экшн-триллер «Инфернус». Он также сыграет в нем главную роль

«„Инфернус“ — захватывающий триллер, в основе которого лежит актуальная и личная человеческая история. Благодаря блестящему сценарию Роберта и Тома, у нас есть нсеколько исключительных персонажей. Я действительно не могу дождаться возможности оказаться за и перед камерой, снимать по всей Европе, а также перенести наше производство в Африку, где есть развивающееся киноссообщество, которое мы горды поддерживать»

Идрис Эльба