Мэл Гибсон поставит фильм «Flight Risk» с Марком Уолбергом

Гибсон и Уолберг ранее уже работали вместе. В 2022 году они снялись в байопике «Отец Стю», посвященном боксеру и священнику Стюарту Лонгу. Кроме того, актеры также участвовали в комедийной франшизе «Здравствуй, папа, Новый год!».