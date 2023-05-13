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Мэл Гибсон поставит фильм «Flight Risk» с Марком Уолбергом

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:27

Американский актер и режиссер Мэл Гибсон поставит фильм «Flight Risk», главную роль в котором сыграет номинант на премию «Оскар» Марк Уолберг. Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит киностудия Lionsgate — она выпустила предыдущую картину Гибсона «По сообщениям совести» в 2016 году. Новая лента кинематографиста расскажет о пилоте, перевозящем опасного преступника на борту своего самолета.

В основу фильма ляжет сценарий Джареда Розенберга, который вошел в так называемый Черный список лучших нереализованных проектов 2020 года. Продюсерами картины станут Гибсон, Брюс Дейви и Алекс Лебовичи.

Созданием ленты будут заниматься продакшн-компании Davis Entertainment, Icon Productions и Hammerstone Studios.

Гибсон и Уолберг ранее уже работали вместе. В 2022 году они снялись в байопике «Отец Стю», посвященном боксеру и священнику Стюарту Лонгу. Кроме того, актеры также участвовали в комедийной франшизе «Здравствуй, папа, Новый год!».

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Мэл ГибсонМарк Уолберг
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