Британский журнал Vogue выпустил номер, написанный шрифтом Брайля

Британский модный журнал Vogue впервые выпустил номер, опубликованный с помощью шрифта Брайля, которым пользуются слепые и слабовидящие люди.
Выпуск посвятили людям с особенностями здоровья, их творческой, профессиональной и общественной деятельности. В номер вошли материалы о разных героях из сферы искусства, моды и спорта.
Желающие могут бесплатно получить копию журнала, написанного шрифтом Брайля. Для этого им необходимо связаться с редакцией издания. Также майский номер можно скачать на сайте и распечатать на специальном устройстве.
Кроме того, Vogue опубликовал аудиоверсию выпуска. Она позволяет послушать статьи, в том числе материалы о коронации короля Карла III и ирландской активистке Шинейд Берк — ее фото украсило одну из обложек номера.
На другой обложке запечатлели актрису Сельму Блэр, у которой диагностировали рассеянный склероз. О документальном фильме, посвященном Блэр, «Афиша Daily» рассказывала в одном из своих материалов.