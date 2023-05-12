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Стриминговый сервис HBO Max показал трейлер фильма «Реалити» с Сидни Суини

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:19

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер фильма «Реалити», основанного на реальных событиях. Главную роль в картине, которая выйдет 29 мая на стриминговом сервисе Max, исполнила Сидни Суини («Эйфория»).

Актриса сыграла девушку по имени Реалити Уиннер, которая служила в американской разведке, а затем оказалась под следствием за раскрытие секретных данных. Картина расскажет, как Реалити оказась в столь незавидном положении.

В трейлере героиню расспрашивают об обстоятельствах случившегося. «У тебя была хорошая карьера. Я не думаю, что ты серьезный ужасный ведущий шпион. Думаю, ты просто облажалась», — говорит девушке собеседник.

По версии ФБР, Уиннер рассекретила данные о попытках России повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Сделала ли она это намеренно или оказалась пешкой в чужой игре, вероятно, станет ясно из будущей ленты.

Реалити Уиннер приобрела широкую известность в США. Многие американцы посчитали ее героиней, защищавшей демократические институты. Тем не менее, Реалити была осуждена на серьезный срок.

Суини предстала в фильме в образе Реалити Уиннер — ее актерскую игру критики оценили как выдающуюся. Помимо Суини, в картине сыграли Джош Гамильтон («Ходячие мертвецы») и Маршан Дэвис.

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Джош Гамильтон
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