В сети появился сатирический трек о внутреннем туризме. Его выпустила Александра Шилко

Российская певица Александра Шилко из Электростали, выступающая под псевдонимом Шылко, выпустила сатирический трек о внутреннем туризме под названием «Русский курорт».
Песня появилась на различных стриминговых сервисах. В ней Шылко рассказывает историю, знакомую почти всем россиянам, — об отечественных галечных пляжах, дискотеках Сочи и Анапы, безвизовом отдыхе и местных винах.
«Это теплый, легкий, непринужденный и веселый трек. Под него классно ехать в машине с открытыми окнами или танцевать под утро на вечеринке», — рассказали создатели композиции.
Шылко надеется, что ее песня станет хитом нового летнего танцевального сезона. «У нее нет предрассудкой или стеснения насчет русской поп-музыки. Она предлагает вам поменять свой скучный гудок на телефоне на ее трек и отжечь в местном доме культур», — говорит об артистке ее команда.
Сама Саша же воспевает в своем ироничном треке «местный шато», танцы на борту самолета, привычные для российских отдыхающих песни Валерия Меладзе, автомобили «на механике» и прочие прелести русского курорта.
«Это просто мечта, я лечу на моря, виза здесь не нужна, еду в санаторий „Заря“», — сообщает артистка в песне, заявляя, что «ваша заграница сосет».