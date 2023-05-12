В сети появился сатирический трек о внутреннем туризме. Его выпустила Александра Шилко

Шылко надеется, что ее песня станет хитом нового летнего танцевального сезона. «У нее нет предрассудкой или стеснения насчет русской поп-музыки. Она предлагает вам поменять свой скучный гудок на телефоне на ее трек и отжечь в местном доме культур», — говорит об артистке ее команда.